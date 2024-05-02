“القابضة ” تطرح أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة لندن

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مايو 2024 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، عن تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن، وذلك بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذا التعليق المؤقت يأتي حرصًا على سلامة المسافرين، نظرًا لتوقعات هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية على بعض المناطق.

ووفقًا للتنبؤات الجوية، تشهد دولة الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي، تستمر حتى مساء اليوم الخميس، مع تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة خلال الساعات القادمة على المناطق الساحلية والشرقية والشمالية، مع حدوث البرق والرعد واحتمال سقوط حبات صغيرة من البرد.