نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي تُحظر تعدين العملات الرقمية في المزارع وتُحدد الأنشطة المسموح بها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مايو 2024 10:56 مساءً - متابعة: محمد ضوا

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ممارسة نشاط تعدين العملات الرقمية في المزارع، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في الإمارة.

وأوضحت الهيئة أن تعدين العملات الرقمية يُعدّ استغلالاً للمزرعة في غير الأغراض المخصصة لها، ويخالف شروط التراخيص الممنوحة للمزارعين. وبحسب القوانين المعمول بها، تُغرم أي مزرعة تمارس هذا النشاط بمبلغ 10 آلاف درهم.

الأنشطة المسموح بها في المزارع:

حددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 71 نشاطاً اقتصادياً نباتياً وحيوانياً يمكن ممارستها في المزارع المُرخّصة في الإمارة. وتشمل هذه الأنشطة:

الأنشطة النباتية: زراعة أشجار الفاكهة (شجرة فاكهة لكل 40 متراً مربعاً). زراعة محاصيل الخضروات في الحقل المكشوف (عروتان شتوية وصيفية). زراعة أشجار النخيل (نخلة لكل 100 متر مربع). زراعة محاصيل الخضروات في البيوت المحمية (مساحة لا تقل عن 10% من مساحة المزرعة). زراعة محاصيل الأعلاف (بحد أقصى 40% من المساحة الإجمالية، على ألا تزيد على 10 دونمات).



الحصول على التراخيص:

يمكن لملاك المزارع الراغبين في ممارسة أي من الأنشطة المسموح بها، التقديم للحصول على التراخيص اللازمة من خلال منصة حكومة أبوظبي. ويجب عليهم الالتزام بجميع المتطلبات والاشتراطات المعمول بها لضمان ممارسة الأنشطة الزراعية والاقتصادية بشكل مستدام.

فوائد القرار:

يهدف قرار هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى:

تعزيز الاستدامة الزراعية: من خلال الحد من استهلاك الموارد الطبيعية، مثل المياه والطاقة، في الأنشطة غير المُدرة للدخل.

من خلال الحد من استهلاك الموارد الطبيعية، مثل المياه والطاقة، في الأنشطة غير المُدرة للدخل. تحقيق الأمن الغذائي: من خلال تشجيع المزارعين على التركيز على الإنتاج النباتي والحيواني، بما يساهم في توفير الغذاء الطازج للسكان.

من خلال تشجيع المزارعين على التركيز على الإنتاج النباتي والحيواني، بما يساهم في توفير الغذاء الطازج للسكان. دعم التنمية الاقتصادية: من خلال توفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي

الأنشطة الحيوانية: تربية الأغنام أو الإبل أو الأبقار. تربية الدواجن (النظام المفتوح أو المغلق). تربية الأحياء المائية على اليابسة (الأسماك والقشريات).

