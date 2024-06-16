نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة والرئيس التركي يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 11:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

خلال اتصال هاتفي مميز، تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، التهاني وأطيب الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعرب الشيخ محمد بن زايد والرئيس أردوغان عن أملهما في أن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركات.

كما عبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس التركي عن تمنياتهما الصادقة بأن ينعم الله على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار، وأكد الطرفان على أهمية التعاون والتضامن بين الدول الإسلامية بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الأخوية في هذه الأوقات الفارقة.