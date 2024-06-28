“أبوظبي للرياضات البحرية” يطلق موسمه الصيفي

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية إطلاق موسمه الصيفي من خلال برنامج ” نوخذة أبوظبي”، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وذلك على شاطئ كاسر الأمواج وبالمرفأ، وجزيرة دلما التي تحتضن الحدث للمرة الأولى.

وبحسب “وام”، يشمل البرنامج – الذي يقام خلال الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس المقبلين – تدريبات للبحارة على كيفية الإبحار بالقوارب الشراعية بشكل نظري، وعملي إضافة إلى تعلم مهارات إتقان الإبحار الشراعي وقراءة سرعة الرياح وكيفية التعامل مع المحامل والقوارب الشراعية.

وأكد ماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي أن إقامة البرنامج في جزيرة دلما يستهدف منح الفرصة لأهالي المنطقة لإشراك أبنائهم عبر معسكرات صيفية لتعلم أهم مهارات الإبحار الشراعي.

وأوضح أن فعاليات البرنامج التي تقام في دلما ستستمر حتى بداية الموسم الدراسي الجديد لإعطاء الفرصة للمشاركين لتعلم المهارات وإتقانها بشكل أكبر.