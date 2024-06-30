نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف الزمالك النهائي من مشاركة زيزو بأولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل اتحاد الكرة المصري خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك، يطلب فيه مشاركة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول، مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024. من المقرر أن تنطلق الألعاب الأولمبية في 24 يوليو المقبل وتنتهي في 9 أغسطس.

زيزو يشارك في أولمبياد باريس بشرط

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن "اتحاد الكرة أرسل خطابًا إلى نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية، لطلب مشاركة أحمد سيد زيزو مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس المقبلة، كأحد اللاعبين الثلاثة الكبار المسموح بهم في البطولة".

وأضاف المصدر أن هناك موافقة مبدئية على مشاركة زيزو في قائمة المنتخب الأوليمبي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعب سيعود إلى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق.

في الوقت الحالي، يستعد الزمالك لمواجهة فريق فاركو في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري NILE للمحترفين.