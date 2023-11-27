نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه النووية انفصلت عن خط الكهرباء يوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه فقدت الاتصال بخط الكهرباء الرئيسي يوم الأحد، مما اضطر إلى استخدام خط الكهرباء الاحتياطي لتبريد المفاعل.

وقالت الوكالة في بيان نقلا عن رئيس الوكالة رافائيل غروسي: "اليوم، فقدت محطة زابوروجيه للطاقة النووية الاتصال بخط الكهرباء الرئيسي خارج الموقع، مما اضطرها إلى استخدام كهرباء احتياطية لتبريد المفاعل".

وأضافت في بيان أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه سمعوا أصوات إطلاق عدة صواريخ بالقرب من المحطة، مشيرة إلى أن خط تزويد المحطة بالكهرباء قيد الاصلاح دون أن تحدد متى سيتم إعادة توصيله.

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة على توليد الطاقة.

وفي أكتوبر 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تحت سيطرة القوات الروسية، ويعمل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة منذ الأول من سبتمبر 2022.