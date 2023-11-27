العالم اليوم - بايدن "مصدوم" من حادثة إطلاق النار على طلاب فلسطينيين

انتم الان تتابعون خبر بايدن "مصدوم" من حادثة إطلاق النار على طلاب فلسطينيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 11:28 مساءً - أكّدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الإثنين أن الرئيس الأميركي "مصدوم بشدة" بعد إطلاق النار السبت على ثلاثة طلاب فلسطينيين في ولاية فيرمونت، في وقت تحقق السلطات في ما تعتقد أنها "جريمة بدافع الكراهية".

وقالت جان بيار خلال مؤتمر صحافي "ننتظر تحديد الوقائع، لكن في انتظار ذلك، ما نعرفه هو أنه لا مكان على الإطلاق للكراهية أو العنف في الولايات المتحدة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ودفع المشتبه به في حادث إطلاق النار على الطلاب الفلسطينيين، ببراءته الإثنين من 3 تهم تتعلق بمحاولته الشروع في قتل من الدرجة الثانية، لكن القاضي أمر باحتجازه دون كفالة.

ومثل المشتبه به جيسون إيتون (48 عاما) أمام المحكمة الجنائية لمقاطعة تشيتندن في بيرلينغتون عبر بث مصور عن بعد من سجن المقاطعة، حيث تحتجزه السلطات هناك منذ اعتقاله الأحد.

وتقول الشرطة إن إيتون استخدم مسدسا لإطلاق النار فأصاب الطلاب الثلاثة في الشارع، قرب جامعة فيرمونت في بيرلينغتون مساء السبت، قبل أن يفر هاربا.

وفتحت السلطات تحقيقا في الهجوم واعتبرته جريمة يشتبه أنها اُرتكبت بدافع الكراهية، وذكرت الشرطة أن اثنين من الضحايا كانا يرتديان الكوفية الفلسطينية وقت وقوع الهجوم.

وبحسب الشرطة فإن اثنين من الطلاب يحملان الجنسية الأميركية والثالث مقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وجميعهم في عمر 20 عاما.

وأفاد قائد شرطة بيرلينغتون جون مراد في بيان بأنه: "في هذا الوقت المشحون، لا يمكن لأحد أن ينظر للحادث دون أن يشتبه في أنه جريمة دافعها الكراهية".

وكشفت الشرطة أن الثلاثة ظلوا تحت الرعاية الطبية، الأحد، وأن اثنين منهم أصيبا بطلقات نارية في الجذع، بينما أصيب الثالث في النصف السفلي من الجسد.

وأوضحت أن اثنين في حالة مستقرة، بينما يعاني الثالث من إصابات أكثر خطورة.