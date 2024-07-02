العالم اليوم - حزب الله يقصف إسرائيل بعشرات الصواريخ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 08:22 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، إطلاق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، وذلك ردا على مقتل لبناني في غارة جوية إسرائيلية على قرية حدودية في جنوب البلاد.

وقال حزب الله إنه أطلق عشرات الصواريخ من نوع "كاتيوشا" على ثكنة كريات شمونة "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة.. خصوصا بلدة الزلوطية واستشهاد مدني".

من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض "عشرة المقذوفات" من بين "حوالى 15 مقذوفا أُطلق من لبنان"، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت في وقت سابق بمقتل مدني في غارة إسرائيلية على بلدة البستان.

وقال رئيس بلدية البستان عدنان أحمد لوكالة "فرانس برس" إن الضحية محي الدين أبو دله مزارع في الخمسينيات من عمره، مشيرا إلى أن الغارة "ضربت البيت.. وآلياته الزراعية".

ووصف وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر منصة "إكس"، أبو دلة بأنه "مزارع لبناني قاوم الاحتلال من خلال صموده في أرضه، وقدم حياته شهيدا".

أما الجيش الإسرائيلي فقد قال في بيان إنه "حدد إرهابيا لدى دخوله إلى مبنى عسكري تابع لحزب الله" في منطقة يارين الحدودية.

وأضاف "بعد فترة وجيزة، قصفت الطائرات الإسرائيلية المبنى العسكري الذي كان الإرهابي يعمل منه".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إثر منذ 7 أكتوبر، يجري تبادل إطلاق نار شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عبر حدود لبنان الجنوبية.