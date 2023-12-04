العالم اليوم - بتكوين تتخطى 41 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل 2022

انتم الان تتابعون خبر بتكوين تتخطى 41 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:21 صباحاً - تجاوزت عملة بتكوين المشفرة حاجز 41 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام، مستفيدة من الحماس الواسع النطاق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.

وسجلت بتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم 41522 دولارا الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، ويبدو أنها تخلصت من حالة الفوضى التي عمت أسواق العملات المشفرة منذ انهيار منصة FTX "إف.تي.إكس" وغيرها من إخفاقات أعمال العملات المشفرة في عام 2022.

قال جاستن دانيثان، رئيس وحدة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة كي روك، وهي شركة متخصصة في أسواق الأصول الرقمية، إن الارتفاع بنسبة 50 بالمئة منذ منتصف أكتوبر "يبدو أنه يمثل تحولا حاسما بعيدا عن الاتجاه الهبوطي لعام 2022 وأوائل عام 2023".

وحققت عملة إثير المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين أعلى مستوى لها منذ عام ونصف العام اليوم الاثنين إذ بلغت 2253 دولارا.

ولا يزال كل من بتكوين وإيثر أقل بكثير من أعلى مستوياتهما القياسية لعام 2021 والتي تجاوزت 60 ألف دولار و4000 دولار على التوالي.