آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإقالة نتنياهو

تل أبيب ـ د.ب.أ: تظاهر آلاف الإسرائيليين الليلة قبل الماضية، بمختلف أنحاء «إسرائيل»، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب دَوْره في فشل الحكومة، الذي أدَّى إلى اندلاع الحرب في غزَّة.

وذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أنَّ الاحتجاجات تركزت في تل أبيب والأجزاء الشمالية من «إسرائيل».

وكانت مظاهرات مماثلة نظَّمها مئات الإسرائيليين قد خرجت إلى الشوارع في تل أبيب في 16 ديسمبر، موجهة انتقادات لحكومة نتنياهو لعدم اضطلاعها بما يكفي لوقف الحرب.

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