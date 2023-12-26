نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل جنديين إسرائيليين بالخطأ.. كشف تفاصيل "القذيفة القاتلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن اثنين من جنوده قتلا بالخطأ خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، الشهر الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن دبابة إسرائيلية رصدت تحركات مشبوهة في أحد المباني في غزة، وقررت قصف الطابق الثاني منه بقذيفة.

وأضافت: "تبين لاحقا أن داخل المبنى كتيبة من الجيش الإسرائيلي"، مما أدى إلى مقتل عنصرين.

وفقدت إسرائيل ما لا يقل عن 491 جنديا منذ بدء الصراع الأخير في غزة، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ورغم ذلك، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار. وقال الإثنين: "لن نتوقف.. الحرب ستستمر حتى النهاية".

وتعهدت تل أبيب بالقضاء على حماس، بعد هجومها غير المسبوق على غلاف غزة، والذي خلف مقتل نحو 1200 شخص.