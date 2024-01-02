إيران: المفاوضات على صفقة الأسرى توضح الإنجاز الذي حققته حماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 06:31 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن رؤساء القيادة في إسرائيل والولايات المتحدة الذين تحدثوا في السابق عن القضاء على حماس، يرسلون اليوم رسائل إلى حماس ويناقشون مع الحركة إمكانية إدارة قطاع غزة بعد الحرب والتوصل إلى اتفاق صفقة تبادل لإعادة الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الإيراني في كلمته بجامعة طهران إن هذا التطور يدل على أن حماس اتبعت الطريق الصحيح وتمكنت من تسجيل انتصار كبير.

وأضاف: إسرائيل تتوهم القدرة على تدمير حماس بسرعة، وهذا الهدف لم يتحقق، وكذلك الأهداف الموضوعة للسيطرة على سلاح حماس وتحرير الأسرى".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن جوهر المقاومة الفلسطينية أصبح وثيق الصلة بمعنى الأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق، قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاني، إن هجوم حماس في أكتوبر كان خطوة واحدة في خطة المقاومة.

وأشار قاني إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تحققا أي إنجاز منذ بداية الهجوم على قطاع غزة، لافتا إلة أن إنجازهم الوحيد هو قتل النساء والأطفال الأبرياء.