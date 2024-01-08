نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعرض فيلما عن هجوم 7 أكتوبر في جلسة محكمة العدل الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتزم إسرائيل تقديم جزء من فيلم يتناول هجوم حركة حماس الموسع على الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر إلى محكمة العدل الدولية، حسبما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء "اختيار كلماتهم بعناية" من أجل منع إعطاء جنوب إفريقيا الفرصة في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية.

وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12 يناير الجاري، في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل، بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان صادر عنها إن جنوب إفريقيا "أكدت أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة".

ومن المقرر أن يتحدث ممثلو جنوب إفريقيا في جلسة المحكمة في 11 يناير الجاري، وفي 12 من الشهر ذاته، سوف تعطي الكلمة للجانب الإسرائيلي.

من جانبها، عينت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك ممثلا لها في لجنة محكمة العدل الدولية المقرر أن تجتمع هذا الأسبوع للنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.