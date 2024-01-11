العالم اليوم - صحيفة أميركية: النفق السري بالمعبد اليهودي يهدد مبان مجاورة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 03:24 مساءً - أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤولين أميركين، أن نفق كنيس يهودي في نيويورك السري الغير القانوني، يشكل خطرا مباشر على المباني المجاورة له.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، قال مسؤولون إن النفق السري غير القانوني الذي جرى اكتشافه تحت كنيس يهودي في نيويورك يشكل تهديدًا لاستقرار جزء من مباني متصلة به، .

وأمر فريق المراقبة التابع لإدارة المباني بالسيطرة على هذا النفق وإغلاق أجزاء من المباني مؤقتًا، وقاموا بتوجيه مخالفات لحاخامي الحركة اللوبافيتشية الذين يمتلكون المعبد بسبب انتهاكهم لقوانين البناء من دون تصريح.

إغلاق مبنى مجاور

بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق مبنى مجاور على شارع كينغستون نتيجة مخاوف تتعلق بسلامته بعد اكتشاف إزالة جدران داخل المبنى، خلال عملية حفر النفق.

وبحسب تقرير مفتشي الإدارة، تم إنشاء هذا النفق غير القانوني دون الحصول على تصاريح أو موافقة مسبقة، ولم يكن يحتوي على دعامات كافية، مما أدى إلى إنشاء فتحات في العديد من أجزاء المباني المجاورة على مستوى القبو.

ماذا حدث؟