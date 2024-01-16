نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني: البلاد مقبلة على مرحلة اقتصادية صعبة ولكننا متفائلون بخروجه منها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إن الخطوة الأولى مع صندوق النقد أُنجزت وهو على استعداد تام لمساعدة وأن الحكومة اللبنانية وصلت إلى الصيغة الأقرب لمطالب الصندوق في خطة التعافي.

وأضاف الوزير، خلال مقابلة مع CNBC عربية، أن استخراج النفط والغاز أساسي للبنان ورافعة خلاص ولكن الموضوع لم يطرح بعد للنقاش في جلسة مجلس الوزراء.

مشيرًا إلى أن قرض البنك الدولي لشراء القمح يتطلب موافقة المجلس النيابي وأنه يجب على التجار والمستوردين أن يكفوا عن افتعال الأزمات.

هذا ولفت سلام إلى أن لبنان مقبل على مرحلة اقتصادية صعبة ولكنه متفائل بخروجه منها.