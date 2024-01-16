نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير ألمانيا بالقاهرة يشيد بافتتاح أول مصنع لإعادة تدوير الحرارة المهدرة بحلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا في القاهرة، اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح أول مصنع لإعادة تدوير الحرارة المهدرة، الذي تقوم عليه شركة "هايدلبرج ماتريالز" الألمانية في حلوان.

وقال السفير الألماني، من مقر المصنع الجديد بحلوان إن شركة هايدلبرج ماتريالز الألمانية القائمة على إنشاء المصنع، من خلال اسثماراتها في مصر، تعد واحدة من أكبر منتجي مواد البناء في العالم، وشركة رائدة في صناعة الأسمنت المصري، ولديها أربعة مصانع و1100 موظف في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف السفير أنه، ومع استثمار الشركة الألمانية في المصنع الجديد يبلغ قيمته 30 مليون دولار، تم استثمارهم في أول محطة لاستعادة الحرارة المهدرة، متابعا: "أن المصنع يعد خطوة جريئة نحو مستقبل أكثر خضرة لتقليل تكاليف الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الأسمنت".

وقال السفير الألماني إن شركة هايدلبرج ماتريالز الألمانية ليست مجرد شركة رائدة في أن تصبح الشركة الأكثر استدامة في مصر في قطاع الأسمنت، بل إنها واحدة من أكبر المستثمرين الألمان في البلاد، في جميع قطاعات الاقتصاد بشكل عام.

وأردف السفير: يعد هذا الاستثمار "الأخضر" الجديد تعبيرًا قويًا عن الالتزام والثقة المستمرة لدى ألمانيا في مصر، متابعا: "هذه أخبار جيدة جدا في ظل الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية التي تضرب العالم، وستساعد على ضخ مزيد من الاستثمار الأجنبي في مصر".