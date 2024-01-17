العالم اليوم - كأس أمم إفريقيا: مالي تهزم جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 01:21 صباحاً - استهلت جنوب إفريقيا، بطلة 1996، مشوارها في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار، بخسارة مخيبة أمام مالي 0-2 الثلاثاء على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل هاماري تراوريه (60) ولاسين سينايوكو (66) الهدفين بعدما أضاع بيرسي تاو ركلة جزاء لجنوب إفريقيا (19). وفي المجموعة ذاتها، مُنيت تونس بخسارة صادمة أمام ناميبيا 0-1 على الملعب نفسه. وتتصدّر مالي الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق هدف أمام ناميبيا، فيما تأتي تونس ثالثة من دون رصيد أمام جنوب إفريقيا. وفي الجولة الثانية، تلعب تونس مع مالي في 20 يناير، فيما تلتقي ناميبيا مع جنوب إفريقيا في اليوم التالي.

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