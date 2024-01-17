العالم اليوم - أول المتأهلين.. عفيف يقود قطر إلى دور الـ16 من كأس آسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 07:25 مساءً - باتت قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة أول المتأهلين الى دور الـ16 من كأس آسيا، بفوزها على طاجيكستان 1-صفر، الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
وسجل أكرم عفيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.
وضمنت قطر صدارة المجموعة، بعدما رفعت رصيدها إلى 6 نقاط إثر فوزها على لبنان 3-صفر في المباراة الافتتاحية، في حين تملك الصين نقطتين وكل من لبنان وطاجيكستان نقطة واحدة.
وتلتقي قطر مع الصين في الجولة الثالثة الإثنين، في حين يواجه لبنان طاجيكستان بالتوقيت ذاته.
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