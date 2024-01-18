العالم اليوم - خلال 24 ساعة.. إسرائيل تعلن قتل نحو 60 فلسطينيا في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 10:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، بشأن العمليات التي تمت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 60 مسلحا فلسطينيا هناك.

وأضاف البيان أن نحو 40 منهم قتلوا في منطقة خان يونس جنوب القطاع إلى جانب مناطق أخرى في شمال القطاع، بما شمل مجمعا تستخدمه حركة الجهاد الإسلامي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر خلال 24 ساعة.. إسرائيل تعلن قتل نحو 60 فلسطينيا في غزة .. في رعاية الله وحفظة