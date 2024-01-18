العالم اليوم - بهذه النسبة.. الدخل السياحي للأردن يرتفع بقوة خلال 2023

انتم الان تتابعون خبر بهذه النسبة.. الدخل السياحي للأردن يرتفع بقوة خلال 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 11:22 صباحاً - ارتفعت إيرادات القطاع السياحي للأردن خلال عام 2023 بنسبة 27.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 7.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني، الخميس.

وجاء الارتفاع على الرغم من التأثير الناجم عن التصعيد في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والذي أثر سلبا على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة الأردنية، وخاصة الأوروبية منها.

ووجهت حرب غزة ضربة قوية للقطاع السياحي في الأردن، حيث تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 50 بالمئة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما كشفه وزير السياحة الأردنى مكرم القيسي.

وقال القيسي، فى تصريحات إعلامية، منتصف نوفمبر الماضي، إن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40 بالمئة منذ بدء الحرب، وكذلك تراجع حجوزات المطاعم السياحية 60-70 بالمئة، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة، كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية.

وبحسب ما ذكره الوزير الأردني فقد تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب، حتى نهاية العام.