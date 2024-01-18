لافروف: مجلس الأمن لم يفوض واشنطن وحلفاءها بقصف اليمن وليبيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلفاءها في بريطانيا وغيرها انتهكوا جميع المعايير الدولية، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا واليمن وغيرهما.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو حول نتائج عام 2023: "صرحنا أكثر من مرة بتقديرنا لما يجري من تطورات ليس فقط في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل عام، ولكن أيضا حول العراق واليمن. لا شك في أن الولايات المتحدة وحلفاءها في بريطانيا وغيرها انتهكوا جميع القوانين والمعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وشدد لافروف على أنه "لم يفوض مجلس الأمن الدولي أحدا بقصف اليمن، كما لم يفوض بضرب ليبيا".

وأضاف: "قصف الغرب ليبيا وحولوها إلى ركام وتوجه عدد هائل من اللاجئين إلى أوروبا، وهذه لم تعد مشكلة الولايات المتحدة. أي تصريحات صادرة عن واشنطن الآن لا أساس لها من الشرعية".

وتابع: "قال بلينكن منذ أيام في دافوس إن جميع بلدان الشرق الأوسط تريد وجود الولايات المتحدة وأن تلعب واشنطن دورا في الشرق الأوسط. العراق مثلا يطالب الولايات المتحدة بسحب قواتها، إلا أن الأمريكيين لا ينسحبون".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تروج لأجندتها في أنحاء العالم، ويجب أن تعلّم الحياة جميع شركائنا ودول المنطقة الإصرار على استمرار الحياة في المنطقة استنادا إلى الاستقرار والأمن. لا مانع من النصائح والتوصيات من الخارج، إلا أن المحور الرئيسي للجهود يجب أن يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمان... دون ذلك ستتكرر أحداث العنف التي نشهدها الآن في غزة".