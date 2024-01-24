العالم اليوم - رئيس تونس يعين 3 وزراء جدد بينهم وزيرة للاقتصاد والتخطيط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 04:34 مساءً - عين الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، ثلاثة وزراء جدد بينهم وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وكتاب دولة.

وعين الرئيس وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ووزير للتشغيل والتكوين المهني. وظلت هذه الوزارات شاغرة لعدة أشهر. وفيما يلي قائمة الوزراء وكتاب الدولة الجدد: السيدة فريال الورغي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط

السيدة فاطمة ثابت، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

السيد لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني

السيد سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

السيد وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي.

السيد رياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيس تونس يعين 3 وزراء جدد بينهم وزيرة للاقتصاد والتخطيط .. في رعاية الله وحفظة