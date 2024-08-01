العالم اليوم - بعد هنية.. إسرائيل تؤكد مقتل الضيف

انتم الان تتابعون خبر بعد هنية.. إسرائيل تؤكد مقتل الضيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 12:24 مساءً - أكد الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، بعد أكثر من أسبوعين من استهدافه جنوبي قطاع غزة.

وقال في بيان: "يعلن الجيش الإسرائيلي أنه في 13 يوليو 2024، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش منطقة خان يونس، وبعد تقييم استخباراتي يمكن تأكيد القضاء على محمد الضيف في الغارة".

وكان الهجوم الذي نفذه الجيش على مواصي خان يونس قد أدى إلى مقتل وإصابة مئات النازحين الفلسطينيين.

وثار جدل بشأن مصير الضيف بعد الضربة، علما أنه نجا سابقا من محاولات استهداف عدة.

وقال مسؤولو الصحة في غزة عقب الهجوم، إن أكثر من 90 شخصا آخرين، معظمهم نازحون في خيام قريبة، قتلوا في الغارة.

والضيف كان أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، في التسعينيات، وقاد الوحدة لعقود.

ويعتقد أن الضيف كان العقل المدبر لهجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، الذي قتل فيه نحو 1200 شخص واحتُجز حوالي 250 رهينة.