‏هيئة بحرية بريطانية تتحدث عن تعرض سفية لهجوم صاروخي جنوب شرق عدن

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت ‏هيئة بحرية بريطانية، عن تعرض سفية لهجوم صاروخي على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرق عدن، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.