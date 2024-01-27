بوتين: روسيا تبذل قصارى جهدها للتصدي للنازية واجتثاثها بالكامل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لقمع النازية والقضاء عليها بالكامل، مؤكدا أن أتباع الجلادين النازيين محكومون بالهلاك.

أكد بوتين يوم السبت في حفل افتتاح النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى: "سنبذل قصارى جهدنا لقمع النازية والقضاء عليها بالكامل. إن أتباع الجلادين النازيين، بغض النظر عما يطلقون على أنفسهم من تسميات اليوم، محكوم عليهم بالهلاك".

وأضاف: "لا شيء يمكن أن يوقف رغبة الملايين من الناس، ليس فقط في بلدنا، ولكن في جميع أنحاء الكوكب، في الحرية الحقيقية والعدالة والسلام والأمن".

وقال بوتين "الخلود لكل من ماتوا. والمجد للجندي السوفييتي الذي سحق النازية".

وافتتح بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نصبا تذكاريا لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى في بلدة مدينة غاتشينا قرب مدينة سان بطرسبرغ.

وتم اختيار هذا الموقع حيث معسكرات أسرى الحرب ومعسكرات الأطفال السوفييت المعتقلين خلال سنوات الحرب.

وتُحيِي سان بطرسبورغ، لينينغراد سابقا اليوم الذكرى الثمانين على رفع الحصار المفروض على المدينة من قبل النازيين الألمانيين في أيام الحرب الوطنية العظمى.