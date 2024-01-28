‏وسائل إعلام تركية: مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام تركية،اليوم الأحد، بمقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.