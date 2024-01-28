العالم اليوم - مقتل شخص بهجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول

انتم الان تتابعون خبر مقتل شخص بهجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يناير 2024 01:26 مساءً - شن مسلحان هجوما على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية، الأحد، ما أدّى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11:40 من صباح الأحد (08:40 بتوقيت غرينتش) في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان. وأشار وزير الداخلية التركي إلى فتح تحقيق في ملابسات الهجوم.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مقتل شخص بهجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول .. في رعاية الله وحفظة