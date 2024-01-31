العالم اليوم - ضربات إسرائيلية على أهداف عسكرية في سوريا

انتم الان تتابعون خبر ضربات إسرائيلية على أهداف عسكرية في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 02:20 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن طائراته الحربية نفذت ضربات على بنية تحتية عسكرية للنظام السوري ليلا ردا على إطلاق صواريخ من سوريا.

وذكر الجيش في بيان: "تم الليلة الماضية تحديد عدد من عمليات الإطلاق من سوريا في اتجاه جنوب مرتفعات الجولان".

وأضاف: "ردا على ذلك قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة درعا خلال الليل".

ولم يذكر الجيش سقوط ضحايا ولا حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات تستهدف سوريا، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران التي تدعم حكومة الرئيس بشار الأسد بترسيخ وجودها في البلد.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية منذ بدء الحرب السورية عام 2011، استهدفت في المقام الأول القوات المدعومة من إيران وبينها حزب الله اللبناني وكذلك مواقع للجيش السوري.

لكنها كثّفت هجماتها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

الإثنين، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات إسرائيلية تسببت في مقتل 8 أشخاص في سوريا بينهم مقاتلون موالون لإيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن مدفعيته أطلقت النار في اتجاه عدة مواقع في جنوب لبنان دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتصاعد التوتر على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، قتل في جنوب لبنان أكثر من 200 شخص غالبيتهم من عناصر حزب الله اللبناني، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس.

وقتل في الجانب الإسرائيلي 9 جنود و6 مدنيين بحسب مسؤولين إسرائيليين.