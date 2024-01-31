نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام للبرلمان العربي يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى سعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي مع سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للبرلمان العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما يخدم تعزيز العمل العربي المشترك على الصعيدين الرسمي والبرلماني.

وأكد الجانبان أن التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية تستدعي مزيد من التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية وتعزيز التضامن العربي. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن بعض سبل وآليات تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة.