نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة كييف بالقاهرة تنظم ندوة لمناقشة حركة الترجمة الأدبية العربية في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم سفارة أوكرانيا في القاهرة ندوة بعنوان: "حركة الترجمة الأدبية في أوكرانيا من وإلى العربية" مساء يوم الاثنين، 5 فبراير المقبل، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة.

وستقام الندوة في إطار الدورة الــ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (برنامج: تجارب ثقافية).

ويحاضر فى الندوة: سفير أوكرانيا لدى مصر ميكولا ناهورني وفولوديمير مارتينيوك المستشار بسفارة أوكرانيا في القاهرة والكاتب والناقد الأدبي المصري الدكتور سمير مندي والدكتور محمود القيعي مدرس الأدب العربي السابق في جامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية في مدينة كييف وبالمشاركة الافتراضية من المترجمة الأوكرانية وأستاذة اللغة العربية ومديرة المركز المصري للغة والثقافة العربية بجامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية في مدينة كييف أولينا خوميتسكا؛ والكاتب والمترجم اللبناني الفائز بجائزة «دراهومان» الأوكرانية للترجمة الأدبية عماد الدين رائف؛ والمترجمة الأوكرانية وطالبة الدكتوراه بالجامعة الأمريكية في بيروت أوكسانا بروخوروفيتش.

وفي أثناء تلك الفعالية سيتم عرض مجموعة من الإصدارات الأدبية المترجمة بالعربية والأوكرانية.

وتتناول محاور الندوة: النظرة على العلاقات الأوكرانية المصرية؛ والدبلوماسية الثقافية الأوكرانية في البلدان العربية عبر منظور المشروعات الأدبية؛ والملامح المميزة لحركة الترجمة الأدبية في أوكرانيا؛ وفتح آفاق للتعاون في مجال النشر والتوزيع بين دور النشر الأوكرانية والمصرية؛ وأهمية تطوير البنية التحتية لتحقيق المشروعات المشتركة في مجال الترجمة الأدبية؛ التجربة والخبرة الشخصية في مجال الترجمة الأدبية.