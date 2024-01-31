العالم اليوم - نتنياهو: جهد حقيقي يبذل لإعادة الرهائن من غزة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: جهد حقيقي يبذل لإعادة الرهائن من غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 08:20 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "جهدا حقيقيا" يبذل لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تنفيذ مثل هذه الخطوة.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع مع عائلات الرهائن، بحسب بيان أصدره مكتبه: "هذا جهد حقيقي".

وأضاف: "من السابق لأوانه القول كيف سيحدث ذلك، لكن الجهود تبذل في هذه الأيام، في هذه اللحظات، في هذه الساعات تحديدا".

وأصرّت حركة حماس مرارا وتكرارا على ضرورة وقف إسرائيل لهجومها على غزة وسحب قواتها من القطاع قبل إبرام أي اتفاق لتبادل الرهائن والسجناء.

وجرت في باريس، الأحد، محادثات بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل، لبحث اتفاق هدنة في حرب غزة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو وافق من حيث المبدأ على إطار الاتفاق المقترح، بينما أبدت حماس انفتاحها لكن لم تقدم ردا نهائيا بعد.

وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنتها وثيقة محادثات باريس: