العالم اليوم - نتنياهو: جهد حقيقي يبذل لإعادة الرهائن من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 08:20 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "جهدا حقيقيا" يبذل لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تنفيذ مثل هذه الخطوة.
وقال نتنياهو، خلال اجتماع مع عائلات الرهائن، بحسب بيان أصدره مكتبه: "هذا جهد حقيقي".
وأضاف: "من السابق لأوانه القول كيف سيحدث ذلك، لكن الجهود تبذل في هذه الأيام، في هذه اللحظات، في هذه الساعات تحديدا".
وأصرّت حركة حماس مرارا وتكرارا على ضرورة وقف إسرائيل لهجومها على غزة وسحب قواتها من القطاع قبل إبرام أي اتفاق لتبادل الرهائن والسجناء.
وجرت في باريس، الأحد، محادثات بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل، لبحث اتفاق هدنة في حرب غزة.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو وافق من حيث المبدأ على إطار الاتفاق المقترح، بينما أبدت حماس انفتاحها لكن لم تقدم ردا نهائيا بعد.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنتها وثيقة محادثات باريس:
- الصفقة جزئية وذلك لتفادي نقطة الخلاف الرئيسية وهي مطلب حماس لوقف تام لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي.
- الصفقة بها مرحلتان أخريان تتلوان المرحلة الجزئية لكن تركتا دون كثير من التفاصيل، لكي لا تشكلان عائقا أمام المرحلة الأولى على أن يتم التفاوض على الخطوات القادمة خلال فترة وقف إطلاق النار.
- المرحلة الأولى صفقة تبادل تشمل من تسميهم إسرائيل بالحالات الإنسانية من بين المحتجزين وتتراوح أعدادهم بين 35 إلى 40 (هذه الفئة تضم من تبقى من النساء والأطفال والمسنين فوق سن الستين من الرجال والجرحى ومن يعانون من وضع صحي خطير).
- هؤلاء سيتم استبدالهم مع أسرى فلسطينيين وفق مفتاح 1 مقابل 100 أسير وقد ترتفع النسبة إلى 1 مقابل 250 (هذا البند قابل للتفاوض بين الطرفين).
- الأسرى الفلسطينيون الذين يدور حولهم الحديث هم من ذوي المحكوميات العالية (من تسميهم إسرائيل بالأسرى الملطخة أيديهم بالدماء).
- الصفقة تشمل أيضا هدنة مؤقتة لمدة شهر ونصف (ووفقا لموعد إبرام الصفقة في فبراير فقد تشمل فترة الهدنة كل شهر رمضان).
- الصفقة تشمل إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي داخل القطاع وانسحاب الجيش من بعض المناطق وإعادة التمركز داخل القطاع.
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