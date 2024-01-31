العالم اليوم - للمرة الرابعة.. الفيدرالي الأميركي يبقي الفائدة دون تغيير

انتم الان تتابعون خبر للمرة الرابعة.. الفيدرالي الأميركي يبقي الفائدة دون تغيير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 09:24 مساءً - في خطوة تتفق مع التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما، لكنه ألمح بقدر كبير إلى خفضها في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية، والذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد.

كما أسقط الفيدرالي إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

وتمت الموافقة بالإجماع على البيان الأخير، الذي ترك سعر الفائدة القياسي للبنك لليلة واحدة في نطاق 5.25 و5.50 بالمئة.

وخلال ديسمبر الماضي، خفض المركزي الأميركي توقعاته للتضخم الأساسي في العام 2024 إلى 2.4 بالمئة، مقابل 2.5 بالمئة في توقعاته السابقة خلال سبتمبر.

كما أنه خفض توقعاته للتضخم في العام 2023 إلى 2.8 بالمئة مقابل 3.3 بالمئة في التوقعات السابقة.

وتشير توقعات المركزي الأميركي آنذاك لمؤشر التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة، استمرار التراجع خلال عامي 2025 و2026 وذلك إلى 2.1 بالمئة و2 بالمئة على التوالي.

وخفض المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي قليلا خلال العام 2024 إلى 1.4 بالمئة مقابل 1.5 بالمئة في التوقعات السابقة.