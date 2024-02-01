العالم اليوم - الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية في البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 10:21 مساءً - قالت جماعة الحوثي يوم الخميس إن قواتها البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر.

وأوضح الحوثيون في بيان أن استهداف السفينة البريطانية جاء دعما "للشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

وأضاف البيان أنه "تم استهداف السفينة البريطانية التي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة".

وشدد البيان على "استمرار العمليات في البحرين العربي والأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".

استهداف السفينة "كوي"

أفادت القيادة المركزية الأميركية في بيان يوم الخميس بأن صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ورجحت أن هدفهما كان السفينة "كوي" في البحر الأحمر.

ووفق القيادة فإن "الصاروخان سقطا في الماء دون أن يصيبا السفينة"، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار لسفينة الشحن التي ترفع العلم الليبيري، أو سفن التحالف في المنطقة.