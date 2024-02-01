مسؤول قطري لرويترز: لا يوجد اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول قطري، إنه لا يوجد اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن، حسب ما نقلته رويترز.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر ليست طرفا في النزاع، وأنها تسعى إلى تضييق الهوة بين الأطراف، مشيرًا إلى أن محادثات باريس يوم أمس، أحرزت تقدمًا جيدًا، وأن المحادثات قد تقود إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع المجلس الأطلسي في واشنطن "مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية"، أن دور قطر هو التوسط وليس ممارسة الضغوط على الأطراف، وأنه لا نفوذ لقطر على أحد، مؤكدًا أن التصعيد الحالي في غزة لن يؤدي إلى أي تقدم فيما يتعلق بإعادة المحتجزين والرهائن.



كما أكد آل ثاني أنه "لا يمكننا التنبؤ برد حماس لكننا ملتزمون بمواصلة جهودنا ولا نستطيع فرض شيء على أي جهة"، مشددا على أن "وجود مكتب لحماس أو لطالبان في الدوحة لا يمكن توظيفه كورقة ضغط بل هو قناة اتصال نستخدمها لغايات إيجابية".



وحول سؤال حول الدولة الفلسطينية، قال رئيس الوزارء القطري: "على الفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم طريقة الحكم في دولتهم ومن الضروري وجود حكومة واحدة بقطاع غزة والضفة الغربية".