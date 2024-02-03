نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة حمدان: نركز في نقاشاتنا حول إطار اجتماع باريس على انسحاب كلي للجيش الإسرائيلي وإعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت حركة "حماس" إنها استلمت مقترح الإطار العام الصادر عن اجتماع باريس الرباعي وأن النقاش داخل الحركة يرتكز حول إنهاء كلي للعدوان على الشعب الفلسطيني وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

وأضاف القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، في بيان صحفي اليوم السبت، أن "دراستنا للمقترح تستند أيضا على رفع الحصار المستمر على القطاع منذ 17 عاما، وتأمين إيواء النازحين وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل جدّية للأسرى، والاقرار الدولي العملي بحق شعبنا بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وقال إن الحركة "تثمن الجهود التي يبذلها الإخوة في كل من مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان النازي الذي يتواصل بحق شعبنا الفلسطيني".

وأكد أن حركة "حماس"، "ستكون حيث مصلحة شعبنا الفلسطيني، وأن أولويتنا اليوم هي رفع المعاناة عن أهلنا الصامدين في قطاع غزة، عبر الوصول إلى وقف كامل وشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم، وحماية شعبنا في الضفة، وحماية الأقصى والمقدسات، وحقوق شعبنا الفلسطيني، على طريق تحقيق آماله وتطلّعاته بالعودة والحرية والاستقلال، وبناء دولته الحرة وعاصمتها القدس".

تجدر الإشارة إلى أن باريس احتضنت اجتماعا رباعيا نهاية الشهر الماضي، بمشاركة كل من رئيس الموساد الإسرائيلي ديدي برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، واللواء احتياط يتسان ألون، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ CIA ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصري الوزير عباس كامل.

وبحث المشاركون خلال الاجتماع ملف تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، والوضع في قطاع غزة.