نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن عدد ضرباتها في سوريا ولبنان منذ أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، أنه قصف أكثر من 3400 هدف لحزب الله اللبناني منذ منشوب الحرب في قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري للصحافيين "منذ بداية الحرب هاجمنا أكثر من 3400 هدف لحزب الله في كل جنوب لبنان"، مضيفا أن أكثر من 200 "إرهابي وقيادي" قتلوا في الضربات.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 50 هدفا لحزب حزب الله داخل الأراضي السورية منذ بداية الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

وأعلن هاغاري عن نشر ثلاث فرق على الحدود الشمالية ردًا على هجمات حزب الله على شمال إسرائيل.