نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل فكرة اختفاء ترامب عن الأنظار سيعيده لمنصب الرئيس؟.. واشنطن بوست تحلل! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تحليلا سلطت من خلاله الضوء على الفوائد التي يمكن أن يجنيها ترامب إذا توارى عن الأنظار، وكيف يمكن أن يكون هذا الاختفاء لصالحه فعلا ويزيد من شعبيته، مشيرة إلى أن معظم المستقلين لا يعرفون حقا لوائح الاتهام التي يواجهها الرئيس السابق.

وفي التقرير، قالت الصحيفة الأمريكية، إن كثيرا من الناس ربما نسوا الأشياء التي لا يحبونها عن ترامب، إذا لم يتتبعوا وسائل الإعلام ويتابعوا الاتهامات التي وجهت إليه، خصوصا وأن "أغلب الناس لم يتأقلموا مع انتخابات عام 2024 بعد".

استطلاع.. 63% من الأمريكيين أكدوا تطرف ترامب!

ويشير استطلاع رأي أجرته شبكة "سي إن إن" إلى أن "الأمريكيين على علم بآراء ترامب المتطرفة ويعتقدون أنه سيفعل أشياء متطرفة، لكنهم قد ينتخبونه على أية حال، حيث وجد الاستطلاع أن 63% من الأمريكيين قالوا إن ترامب متطرف جدًا، لكنه تفوق على الرئيس جو بايدن بأربع نقاط في سباق 2024".

كما يعتقد 7 من أصل 10 أمريكيين على الأقل أن ترامب سيفعل أمورا استثنائية معينة لا يوافق عليها الأغلبية الساحقة مثل طرد العمال الفيدراليين ومحاولة العفو عن معظم متهمي السادس من يناير، وتوجيه وزارة العدل للتحقيق في منافساته السياسية.

كما أظهر المستقلون فجوة في الرأي، حيث عارض 76% منهم أفعال ترامب، بما في ذلك توجيه وزارة العدل للتحقيق مع المنافسين السياسيين، ومحاولة العفو عن نفسه، ورفض التنازل عن خسارة في انتخابات 2024.

وبحسب الصحيفة فإن "فوز ترامب الطفيف في الاقتراع يعزى إلى حد كبير لانخفاض النقاط التي حصل عليها بايدن، حيث إن 7 أمريكيين من أصل 10 يشككون في سلامته العقلية و34% يقولون إن سنه كبير جدًا على الخدمة".

ووفق التحليل فإن هذه الأسباب تجعل الأمريكيين يفضلون انتخاب ترامب، إلا أن ذلك لا يعفي الديمقراطيين من حاجتهم لمعالجة هذه القضايا، في الوقت ذاته يعارض الجمهوريون أيضًا العفو الصادر عن الرئيس السابق أو إجراءات وزارة العدل، فهم على علم باقتراحاته المتطرفة لكنهم لا يعيرونه اهتماما.