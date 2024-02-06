نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأرجنتين ينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، اليوم الثلاثاء، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وذلك وسط الحرب المشتعلة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقد وصل ميلي إلى إسرائيل في جولة خارجية يزور خلالها تل أبيب، ومن ثم إيطاليا حيث يلتقي البابا فرنسيس.

حضور فعاليات ودعم قوى لنتنياهو في حربه على غزة..

ومن المقرر أن يلتقي ميلي، حاخامات في تل أبيب ويزور مواقع يهودية في القدس، إضافة إلى مشاركته في فعالية لإحياء ذكرى السابع من أكتوبر، في سلسلة من الأنشطة المقررة له حتى الخميس.

كذلك، من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء. ويدعم ميلي بقوة نتنياهو في حربه على غزة.

وفي نوفمبر الماضي، قالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو إن بلادها قد تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأشارت إلى أن القرار كان قيد البحث ومتوقعا، مرجحة تأخير تطبيق القرار بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة بالدبلوماسيين الأرجنتينيين.