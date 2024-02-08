نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة البرازيلية: حريصون على التوجّه أكثر نحو إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المسؤول عن شؤون إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية كارلوس سوبرال دوارتي، إن الحكومة حريصة على التوجّه أكثر نحو إفريقيا التي "لم يتمّ استكشافها اقتصاديًا إلا قليلًا، على الرغم من الروابط العديدة بينها وبين البرازيل".

وأفادت وسائل إعلامية، بأن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيجري جولة إفريقية الأسبوع المقبل تشمل مصر وإثيوبيا.

وذكرت الوسائل الإعلامية، بأن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاده والقارة السمراء.

ومن المقرر أن سيصل الرئيس البرازيلي الأربعاء المقبل 14 فبراير الجاري إلى القاهرة حيث سيستقبله في اليوم التالي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وفقا لوزارة الخارجية البرازيلية.