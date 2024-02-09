عاجل.. "إعلام أمريكي": بايدن سيدلي بخطاب مفاجئ بعد قليل

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أميركية أن جو بايدن سيدلي بخطاب مفاجئ بعد قليل.

وكان قد قال أحد ممثلي الادعاء بالولايات المتحدة في تقرير صدر الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يواجه اتهامات جنائية لاحتفاظه بمعلومات سرية عن أمور تتعلق بالأمن القومي معه حينما غادر منصب نائب الرئيس في 2017. وذكر المستشار الخاص روبرت هور أنه اختار ألا يصدر اتهامات جنائية بعد تحقيق استمر 15 شهرا، لأن بايدن تعاون في التحقيق، وأنه من المرجح أن يكون من الصعب إدانته.