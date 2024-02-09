نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - استعلم الآن عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 - وزارة العمل العراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قم الآن بالاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدورة الجديدة لعام 2024 من خلال وزارة العمل العراقية. تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق من بين البرامج الرئيسية التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وخاصة في هذه الفترة الصعبة التي تشهدها البلاد نتيجة لتدهور الحالة الاقتصادية وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.

وتواجه الأسر المستحقة للرعاية الاجتماعية تحديات اقتصادية بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ومن هنا ينتظر الكثيرون إعلان الوجبة الجديدة بفارغ الصبر. تحرص وزارة العمل على تقديم الدعم اللازم لضمان حياة كريمة للمستفيدين. تابع موعد الوجبة الجديدة والتفاصيل المتعلقة بها.

الاستعلام عن الوجبة الجديدة عبر موقع وزارة العمل العراقية

ويمكن الاستعلام عن الوجبة الجديدة للرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية .

. بعد الدخول على موقع الوزارة ادخل على برامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها “الوجبة الأخيرة”.

اضغط استعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة.

يطلب منك إدخال بياناتك الشخصية.

ويمكنك الآن تحميل كشوفات المشمولين في الوجبة السابعة بصيغة pdf وفتحها بعد التحميل على جهازك والاستعلام منها عن الاسم الذي تريد، والتأكد من أهلية استحقاق الدعم وقيمته وموعد نزوله في المصرف.

ما هي شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة؟

وضعت مجموعة من شروط الاستحقاق للمستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، وذلك لضمان تحقيق العدلة الاجتماعية بين جميع أطياف المواطنين، حيث تشتمل هذه الشروط على التالي: