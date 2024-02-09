نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من هنا" رابط استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الداخلية في العراق، استمارة البطاقة الوطنية الموحدة، والتي يمكن الحجز لها إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية شؤون البطاقة الموحدة في العراق، مع إمكانية استخراجها بشكل إلكتروني أيضًا. تُعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة الأحوال المدنية، حيث تحتوي على جميع البيانات الشخصية للمواطن.

ويُتيح النظام الإلكتروني إمكانية حجز هذه البطاقة عبر الإنترنت، وفيما يلي سنقوم بشرح كيفية القيام بذلك في الفقرات التالية.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيًا

وهناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها من أجل حجز البطاقة الوطنية الموحدة، التي تتضمن تعديل في البيانات الشخصية للمواطن سواء في الاسم أو باقي المعلومات الأخرى، وفقًا لما يلي:

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة الرسمي.

ثم يتم بعدها الضغط على زر “حجز استمارة البطاقة الوطنية”.

كتابة كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إدخال رقم الهاتف الشخصي للمتقدم.

إرفاق المستندات الخاصة بطلب الحجز في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط في النهاية على زر "طباعة الإيصال".

وثائق حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

ويمكن القيام بحجز البطاقة الوطنية في العراق، بعد إحضار الوثائق المعنية بذلك وهي تتمثل في الآتي: