أحمد جودة - القاهرة - عاجل- تعرف على سعر أنبوبة الغاز لشهر فبراير 1445 في السعودية

عاجل- تعرف على سعر أنبوبة الغاز لشهر فبراير 1445 في السعودية.. يستحوذ سعر أسطوانات الغاز الجديد على اهتمام الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية خاصة مع بداية عام 1445ه‍، فمن الضروري أن نكون على دراية بشكل كامل بالحقائق والتفاصيل الخاصة بهذا الأمر، ولهذا الغرض، سوف نعرض لكم كافة المعلومات الدقيقة والمفصلة التي تخص سعر أسطوانة الغاز الجديدة في السعودية لعام 1445، وذلك بناءً على المعطيات الصادرة من قبل شركة غازكو.

عاجل- تعرف على سعر أنبوبة الغاز لشهر فبراير 1445 في السعودية

سعر اسطوانة الغاز الجديدة بالسعودية لعام 1445

بعد إعلان وزارة الطاقة عن ارتفاع أسعار النفط، لوحظ زيادة في تكاليف أسطوانات الغاز التي وصل سعرها، مع حساب قيمة الضريبة المُضافة إلى تسعة عشر ريالًا وثمانية وثمانين هللة، ويُذكر أن هذا السعر لا يضمن تكاليف النقل من نقطة التوزيع وحتى نقطة البيع، وصرحت شركة غازكو بأن أسعار أسطوانات الغاز ستخضع لمراجعة وتعديل مستمرين، وأوضحت الشركة بأن زيادة أسعار البترول ستؤدي بدورها إلى رفع أسعار الغاز.

سعر اسطوانات الغاز لشهر فبراير لعام 1445

سعر أسطوانة الغاز دون منظم 150 ريال.

يرتفع سعر أنبوبة الغاز العادية مع المنظم إلى مائة وثمانين ريالًا.

تكلفة سعر أسطوانة الغاز الممتلئة 170 ريال.

تراوحت أسعار الأسطوانة الغاز الحديثة بين 200 و400 ريال في منافذ البيع.

حقيقة زيادة سعر أسطوانة الغاز لشهر فبراير لعام 1445

أكدت شركة غازكو السعودية بشكل قاطع عدم صحة الإشاعات التي نُشرت عن زيادة تسعير تعبئة عبوات الغاز الجديدة في المملكة، وصرحت الشركة أن الأسعار لم تشهد ارتفاعًا لتصل إلى 50 ريال، وأعلنت شركة غازكو عن تعديل الأسعار بدءًا من الحادي عشر من يونيو لعام 2023، وذلك وفقًا القرارات الصادرة وقد تم تقديم التفاصيل الكاملة بشأن الأسعار المعدلة وتم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا التحديث، وذكرت الشركة أن تكلفة سعر تعبئة أسطوانة الغاز بعد الزيادة الأخيرة أصبحت 85 ريالًا خلال الوقت الحالي.