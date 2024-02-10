العالم اليوم - المغرب يعتقل واحدا من أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 10:21 مساءً - أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية السبت، أن أحد أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، أوقف في المغرب الشهر الفائت.

وقالت الشرطة في بيان "بتاريخ 27 يناير 2024، أوقفت الشرطة المغربية محمد عيسى، المشتبه به في قضية سرقة في المغرب".

وكان الرجل مطلوبا أيضا من السلطات البلجيكية لقضاء عقوبة بالسجن مدى الحياة، ومدرجا على قائمة المطلوبين لدى الشرطة الفيدرالية.

قضية محمد عيسى

• في 20 مايو 2011، نفّذ شخصان عملية سرقة عنيفة في شقة في شارع لا مونتاني في بروكسل، ما أدى إلى وفاة شخص.

• ألقي بعد ذلك القبض على أحد الجناة بينما تمكّن الآخر، محمد عيسى، من الفرار.

• حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب هذه الوقائع في 16 سبتمبر 2014 من جانب محكمة الجنايات في بروكسل.

• صُنف عيسى أخطر المطلوبين لدى الشرطة الفيدرالية منذ وضع قائمة بهؤلاء المطلوبين الخطرين في عام 2016.

• الرجل موقوف حاليا في طنجة، وسيمثل في الأول من مارس أمام قاض سيحدد مآل القضية مع الأخذ في الاعتبار الحكم الصادر بحقه في بلجيكا بالسجن مدى الحياة، وفق ما أفادت الشرطة الفيدرالية البلجيكية.