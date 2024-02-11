العالم اليوم - بوريل يحذر من تداعيات خطيرة لهجوم إسرائيل المتوقع على رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 01:21 صباحاً - حذر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من تداعيات أي هجوم إسرائيلي على رفح.

وقال بوريل في منشور على حسابه في "إكس": "أكرر التحذير الذي أطلقته العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية لا توصف وتوترات خطيرة مع مصر".

وشدد على أن "استئناف المفاوضات لتحرير الرهائن وتعليق الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب إراقة الدماء".

وأفد مسعفون يوم السبت بأن غارات جوية إسرائيلية قتلت 17 شخصا في مدينة رفح بقطاع غزة الليلة الماضية، وذلك فيما يتكدس أكثر من مليون فلسطيني في المدينة الحدودية حيث يترقبون هجوما إسرائيليا شاملا دون مكان يفرون إليه بعد تحول بقية مناطق القطاع إلى أنقاض.

وبعد أربعة أشهر من اندلاع الحرب في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لإجلاء سكان رفح وتدمير أربع كتائب لحركة "حماس" يقول المكتب إنها منتشرة هناك.

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن سلاح الجو قتل عنصرين تابعين لحركة "حماس" في رفح يوم السبت.

وخلال الهجمات الإسرائيلية السابقة على مدن القطاع، كان الجيش يأمر المدنيين بالتوجه إلى جنوبه، لكن الآن لا يوجد مكان واضح يمكنهم الذهاب إليه، وتحذر وكالات الإغاثة من أن المدنيين قد يُقتلون بأعداد كبيرة.