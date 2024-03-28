لافروف: أمريكا أدركت الآن أن رد فعل إسرائيل على 7 أكتوبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 09:31 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد أدركت الآن أن رد فعل إسرائيل على الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر الماضي كان "غير متناسب" تمامًا.

وأوضح لافروف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن الاعتراف الأمريكي بعدم التناسبية في رد إسرائيل يأتي بعد مرور فترة من الزمن على الحادثة.

وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن وفاة نحو 35 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وتسببت في إصابة أكثر من 80 ألف شخص. وأكد أن هذا العدد يفوق بكثير حصيلة الضحايا المدنيين في مناطق النزاع الأخرى مثل دونباس وأوكرانيا منذ عام 2014.

وشدد لافروف على أن استخدام إسرائيل للقوة المفرطة والقصف المتعمد للمنشآت المدنية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويجب أن يواجه المساءلة الدولية عنه.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن موقف روسيا يظل ثابتًا في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تحقيق العدالة والحرية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه.