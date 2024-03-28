العالم اليوم - "يورو 2024".. اليويفا يدرس مشكلة تؤرق بال المدربين

انتم الان تتابعون خبر "يورو 2024".. اليويفا يدرس مشكلة تؤرق بال المدربين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 10:22 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الخميس، أنه سيستمع إلى مخاوف مدربي المنتخبات الوطنية بشأن عدد لاعبي كل فريق في بطولة أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

وكان اليويفا قد أعلن العودة إلى ما قبل جائحة كورونا بتحديد عدد لاعبي كل منتخب عند 23 لاعبا، وذلك بعد أن تمت زيادة العدد إلى 26 لاعبا في بطولة أوروبا 2020 وكأس العالم 2022، وقد أبدى المدربون مخاوف بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم اليويفا: "علمنا بتعليقات بعض مدربي المنتخبات الوطنية بشأن حجم المنتخبات لبطولة أوروبا 2024، ستعقد ورشة عمل مع المنتخبات المشاركة في الثامن من أبريل وسيستمع اليويفا إلى آراء المدربين، وسيتم تقييم أي فكرة في هذا الشأن".

وتحدث غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا ورونالد كومان مدرب هولندا بشأن هذه القضية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وقال كومان بعد هزيمة فريقه أمام ألمانيا 2-1 يوم الثلاثاء الماضي: "من الغريب للغاية عدم الاختيار من 26 لاعبا، العودة إلى 23 لاعبا هي أمر سخيف، تتعامل بشكل أكبر مع حالات الإصابات في الوقت الحالي، الأمر يتعلق بقدرة اللاعبين على تحمل الأعباء".

وذكر ساوثغيت أنه سيختار قائمة أولية موسعة ويأمل في التراجع عن قرار اليويفا.

وأضاف: "يجب أن نختار تشكيلة أكبر هنا، وهو ما فعلناه قبل بطولة أوروبا (التي أقيمت عام 2021) رغم أننا كنا نتعامل مع تشكيلة من 26 لاعبا حينها، هناك اجتماع آخر مع اليويفا حيث يدور الحديث بين بعض المدربين حول إمكانية زيادة العدد".

ويجب على مدربي المنتخبات تقديم تشكيلات فرقهم إلى اليويفا خلال فترة تنتهي في السابع من يونيو، إذ تنطلق منافسات البطولة في 14 من الشهر نفسه.