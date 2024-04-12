العالم اليوم - إسرائيل قد تشارك مع البرازيل والأرجنتين في كوبا أميركا

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل قد تشارك مع البرازيل والأرجنتين في كوبا أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 03:24 صباحاً - وقع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم اتفاقية وصفتها الصحافة الإسرائيلية "بالتاريخية"، مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، الخميس.

وفي مقر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم بعاصمة باراغواي أسونسيون، وقع اتحاد إسرائيل للكرة اتفاقية تعاون، قد تفتح الباب لمنتخب إسرائيل بالمشاركة في بطولة "كوبا أميركا" العريقة.

وأشار موقع "آي 24 نيوز"، إلى أن "الاتفاق التاريخي يأتي مع احتمالية مشاركة إسرائيل ببطولة كوبا أميركا مستقبلا".

وتقام بطولة "كوبا أميركا" كل 4 أعوام، وتتنافس فيها جميع منتخبات "كونميبول" العشرة، وعلى رأسهم البرازيل والأرجنتين.

وتتيح البطولة عادة باستقدام "منتخب ضيف" للبطولة، حيث سبق أن شارك في البطولة منتخبا قطر واليابان من قارة آسيا.