العالم اليوم - داعش يتوعد من جديد.. هل يستهدف "يورو 2024"؟

انتم الان تتابعون خبر داعش يتوعد من جديد.. هل يستهدف "يورو 2024"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 10:25 مساءً - حذر مسؤولو أمن الدولة الألمان من أن فرعا إقليميا لتنظيم داعش المتطرف قد يستهدف بطولة أمم أوروبا 2024، المقررة في ألمانيا هذا الصيف.

يأتي ذلك فيما شهد هذا الأسبوع تهديدا واضحا من قبل التنظيم الإرهابي ضد الملاعب التي تستضيف مباريات دوري أبطال أوروبا في جميع أنحاء "القارة العجوز". ومضت كل المباريات دون تسجيل أي حادث.

لكن المخاوف ستتصاعد مرة أخرى قبل المنافسة الأوروبية الكبيرة المنتظرة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن العدد الجديد لمجلة دعائية تابعة لتنظيم "داعش خراسان" أصدر تهديدا جديدا، يعتقد المسؤولون الأمنيون الألمان أنه موجه بالتحديد إلى "يورو 2024".

وأظهرت إحدى الرسومات على المجلة، مسلحا إرهابيا يحمل مسدسا ويرتدي ملابس مموهة، على متن ترام ألماني S-Bahn، مرفوقة بعبارة "آخر مكالمة قبل الخروج". وعلى المقعد المجاور للمسلح، يوجد صندوق مكتوب عليه "مواد متفجرة"، إلى جانب لافتة كتب عليها "مرحبا بكم في أوروبا".

ويعتقد المسؤولون الألمان أن تنظيم "داعش خراسان" يملك شبكة منظمة تضم أكثر من 100 "عميل" في أوروبا الغربية، منهم 50 في ألمانيا وحدها.

وقال أحد المسؤولين لـ"بيلد": "هذه الصور الدعائية تظهر أن التنظيم يريد بالتأكيد تنفيذ هجمات، بغض النظر عن الكيفية التي يقوم بها ومن يقوم بها".

وأضاف: "لتحقيق هذه الغاية، يتم الآن استدعاء جميع المهاجمين المحتملين، بما في ذلك الجناة الأفراد الذين يوصفون بالذئاب المنفردة، لتنفيذ هجمات".