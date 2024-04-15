نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوليانسكي: الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن غير مقبولة وتضر بالتسوية الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن دميتري بوليانسكي في اجتماع للمجلس أن الضربات الأمريكية والبريطانية على الأراضي اليمنية غير مقبولة، مشددا على أنها تضر بالتسوية اليمنية الداخلية.

وقال إننا "نلاحظ الدور المدمر للتحالف الذي نصب نفسه بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا حاكمًا بأمره، والذي يواصل شن هجمات أسبوعية على الأراضي اليمنية".

وأضاف: "نجدد التأكيد على أن الهجمات الصاروخية والقنابل التي يشنها التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة على أراضي اليمن ذي السيادة هي غير مقبولة بشكل قاطع، وكذلك محاولات تبرير العدوان بقرار مجلس الأمن 2722 أو بالإشارة إلى حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد بوليانسكي أن مثل هذه التصرفات تضر بالتسوية اليمنية الداخلية وتقوض جهود الوسطاء الدوليين والإقليميين، مشيرا إلى أنه بسبب مثل هذه التصرفات التسوية اليمنية توقفت مؤقتا.

بعد تصاعد الصراع في قطاع غزة أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) إنهم سينفذون هجمات على الأراضي الإسرائيلية ولن يسمحوا للسفن المرتبطة بإسرائيل بالمرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب حتى تتوقف عمليتها في قطاع غزة الفلسطيني، ومنذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، هاجم الحوثيون عشرات السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي 12 يناير الماضي، شنت القوات المسلحة البريطانية والأمريكية، باستخدام الطائرات والسفن والغواصات، أولى ضرباتها ضد أهداف لـ "أنصار الله" في عدد من المدن اليمنية، بما في ذلك صنعاء والحديدة، وكانت الأهداف هي مواقع الصواريخ والطائرات دون طيار، وكذلك محطات رادار تابعة للجماعة.